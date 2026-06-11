Leimen: 13-Jährige wieder da
Eine 13-Jährige aus Leimen wurde vermisst. Jetzt ist sie wieder da.
Leimen. Eine 13-Jährige aus einer Jugendeinrichtung in Leimen wurde seit dem 5. Juni vermisst. Die Jugendliche verließ die Einrichtung gegen 19.30 Uhr und kehrte anschließend nicht wie vereinbart zurück, wie das Polizeipräsidium Mannheim mitteilte.
Am Donnerstagmittag, 11. Juni, konnte die 13-Jährige vermisste wohlbehalten aufgefunden. Die Öffentlichkeitsfahndung nach der Jugendlichen wird damit zurückgenommen. (tak)