Wohlbehalten zurück

Leimen: 13-Jährige wieder da

Eine 13-Jährige aus Leimen wurde vermisst. Jetzt ist sie wieder da.

Seit 5. Juni 2026 wurde eine 13-jährige Jugendliche aus einer Jugendeinrichtung in Leimen vermisst. (Symbolfoto) Foto: Adobe Stock
Seit 5. Juni 2026 wurde eine 13-jährige Jugendliche aus einer Jugendeinrichtung in Leimen vermisst. (Symbolfoto)

Leimen. Eine 13-Jährige aus einer Jugendeinrichtung in Leimen wurde seit dem 5. Juni vermisst. Die Jugendliche verließ die Einrichtung gegen 19.30 Uhr und kehrte anschließend nicht wie vereinbart zurück, wie das Polizeipräsidium Mannheim mitteilte.

Am Donnerstagmittag, 11. Juni, konnte die 13-Jährige vermisste wohlbehalten aufgefunden. Die Öffentlichkeitsfahndung nach der Jugendlichen wird damit zurückgenommen. (tak)

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