Öffentlichkeitsfahndung

Sinsheim: 15-Jährige vermisst 

Eine 15-Jährige wird seit mehr als drei Wochen vermisst. Zuletzt wurde sie bei an ihrer Wohnung in Begleitung eines Unbekannten gesehen.

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Hilfstelefon zu melden (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Hilfstelefon zu melden (Symbolbild).

Sinsheim. Eine 15-Jährige aus Sinsheim wird seit dem 21. März vermisst. Nach Angaben der Polizei wurde die Jugendliche an diesem Tag dabei beobachtet, wie sie mit einem unbekannten Jungen ihre Wohnung in Sinsheim verließ. Seitdem ist ist sie nicht mehr zu erreichen. Die bisherigen Ermittlungen führten nicht zum Auffinden.

Die Vermisste ist schlank, hat braune mittellange Haare und blaue Augen. Am Tag des Verschwindens trug sie ein graues bauchfreies Oberteil, eine pinke Jogginghose, eine schwarze Jacke, eine pinke Handtasche und weiße Schuhe der Marke „Nike“. Ein Bild der Jugendlichen kann hier eingesehen werden.

Zeugen werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefons unter der Telefonnummer 0621 174 4444 zu melden. Hinweise werden zudem jederzeit unter dem polizeilichen Notruf 110 und bei jeder Polizeidienststelle entgegengenommen. (heh)

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