Leimen: 13-Jährige vermisst
Eine 13-Jährige aus Leimen wird vermisst. Die Polizei vermutet sie möglicherweise in Heidelberg oder Sinsheim.
Leimen. Eine 13-Jährige aus einer Jugendeinrichtung in Leimen wird seit dem 5. Juni vermisst. Die Jugendliche verließ die Einrichtung gegen 19.30 Uhr und kehrte anschließend nicht wie vereinbart zurück, wie das Polizeipräsidium Mannheim mitteilte.
Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte sich die 13-Jährige im Bereich der Innenstädte von Heidelberg oder Sinsheim aufhalten.
Die Vermisste ist etwa 155 bis 160 Zentimeter groß und schlank. Sie hat lange, rot gefärbte Haare und eine Wunde an der Lippe. Ein Bild der Jugendlichen ist auf dem Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg zu sehen.
Die Polizei nimmt Hinweise zum Aufenthaltsort unter der Rufnummer 0621 174 4444 entgegen. (tak)