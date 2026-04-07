Heidelberg: 15-jähriges Mädchen vermisst
Die Polizei sucht nach einer 15-jährigen Jugendlichen aus Heidelberg. Sie war bereits vor einigen Wochen abgängig.
Heidelberg. Ein 15-jähriges Mädchen aus Heidelberg wird seit vergangenem Montag, dem 6. April, vermisst. Laut Polizeimeldung führten die bisherigen Ermittlungen und Suchmaßnahmen bislang nicht zu ihrem Auffinden.
Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:
- circa 1,55 Meter groß
- kräftige Statur
- schwarze, lockige Haare
- dunkle Augen
- Tattoo mit dem Schriftzug „Wissam“ auf dem linken Unterarm
- vermutlich mit blauer, zerrissener Jeans und schwarzem Hoodie bekleidet
Sie könnte in Begleitung eines jungen Mannes oder anderen jugendlichen Mädchen sein. Die 15-Jährige ist normalerweise in einer Jugendeinrichtung in Heidelberg untergebracht. Bereits vor einigen Wochen war sie abgängig und wurde damals im norddeutschen Raum aufgefunden.
Ein Bild der Vermissten kann unter diesem Link eingesehen werden.
Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Jugendlichen mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 1744444 zu melden. Hinweise werden zudem jederzeit unter dem polizeilichen Notruf 110 und bei jeder Polizeidienststelle entgegengenommen. (sig)