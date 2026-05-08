Polizei sucht mit Foto nach vermisster 17-Jährigen aus Mannheim

Mannheim. Eine 17-jährige Jugendliche aus Mannheim wird seit Dienstag vermisst. Zuletzt sah man die Teenagerin am Dienstag kurz nach 13 Uhr an ihrer Schule, teilte die Polizei mit. Die Vermisste sei in der Vergangenheit bereits mehrfach abgehauen. Alle bekannten Anlaufstellen habe die Polizei bisher ohne Erfolg überprüft. Die Jugendliche trug zuletzt eine schwarze Hose, ein schwarz-weiß kariertes Hemd und ein weißes Top. Sie ist etwa 1,70 Meter groß, schlank und hat schwarz-violette Haare.



Ein Bild der Vermissten ist hier abrufbar. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0621 174 4444 entgegen.