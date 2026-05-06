Blaulicht

Hirschberg: 13-Jährige seit Tagen vermisst - Polizei fahndet mit Foto

Seit Tagen wird eine 13-Jährige aus Hirschberg vermisst. Zuvor soll es Streit in der Familie gegeben haben - die Polizei sucht mit einem Foto nach der Jugendlichen.

Symbolbild Foto: Adobe Stock
Symbolbild

Hirschberg. Seit Freitag,1. Mai 2026, wird ein 13-jähriges Mädchen aus Hirschberg an der Bergstraße vermisst. Die 13-Jährige verließ nach einem Streit mit Angehörigen die Wohnanschrift und wurde zuletzt am Bahnhof Weinheim gesehen, teilte die Polizei mit. Bereits in der Vergangenheit sei die Jugendliche schon einmal weggelaufen, sei aber in der Regel nach kurzer Zeit wieder zurückgekehrt. Eine Eigengefährdung kann nach derzeitigem Stand nicht ausgeschlossen werden, hieß es weiter.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,60 Meter groß, 65 kg, kräftige Statur, lange braune Haare, bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt, beschriftet mit weißem Text, einer blauen Jeans, Sneaker der Marke Nike Airforce in weiß und sie trägt eine Zahnspange.

Nach Polizeiangaben besteht die Möglichkeit, dass sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist.

Ein Bild der Vermissten finden Sie hier.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die Polizei nimmt Hinweise zum Aufenthaltsort der 13-Jährigen unter der Rufnummer 0621 174 4444 entgegen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ermittlungen gegen Nike wegen Benachteiligung Weißer
Streit um Diversität

Ermittlungen gegen Nike wegen Benachteiligung Weißer

Nike hat einst ambitionierte Diversitätsziele beschlossen. Im Lager von Donald Trump kommt das schlecht an. Jetzt wird ein schon seit 2024 laufendes Vorgehen gegen den Sportartikel-Riesen bekannt.

05.02.2026

Bensheim: 13-Jährige vermisst 
Polizei sucht Zeugen

Bensheim: 13-Jährige vermisst 

Seit vergangenem Montag wird eine 13-Jährige aus Bensheim vermisst. Sie wurde zuletzt in der Inobhutnahmestelle des Jugendamts gesehen. Link zum Foto im Artikel.

25.08.2025

Deutscher Wanderer seit Tagen im Zillertal vermisst
Alpin

Deutscher Wanderer seit Tagen im Zillertal vermisst

Es sollte eine schnelle Nachmittags-Tour auf einen nahen Gipfel werden. Von dieser Tour kehrte ein 60-Jähriger nicht zurück. Die Suche geht weiter.

20.08.2024

13-Jährige aus Ludwigshafen vermisst
Blaulicht

13-Jährige aus Ludwigshafen vermisst

Die 13-jährige Natasza wird seit Sonntagabend gesucht. Hinweisen zufolge könnte sie sich in Frankfurt am Main aufhalten.

30.01.2024

Grävenwiesbach

Jugendliche rauben Smartphone nach Streit

29.11.2023