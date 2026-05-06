Hirschberg: 13-Jährige seit Tagen vermisst - Polizei fahndet mit Foto
Seit Tagen wird eine 13-Jährige aus Hirschberg vermisst. Zuvor soll es Streit in der Familie gegeben haben - die Polizei sucht mit einem Foto nach der Jugendlichen.
Hirschberg. Seit Freitag,1. Mai 2026, wird ein 13-jähriges Mädchen aus Hirschberg an der Bergstraße vermisst. Die 13-Jährige verließ nach einem Streit mit Angehörigen die Wohnanschrift und wurde zuletzt am Bahnhof Weinheim gesehen, teilte die Polizei mit. Bereits in der Vergangenheit sei die Jugendliche schon einmal weggelaufen, sei aber in der Regel nach kurzer Zeit wieder zurückgekehrt. Eine Eigengefährdung kann nach derzeitigem Stand nicht ausgeschlossen werden, hieß es weiter.
Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,60 Meter groß, 65 kg, kräftige Statur, lange braune Haare, bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt, beschriftet mit weißem Text, einer blauen Jeans, Sneaker der Marke Nike Airforce in weiß und sie trägt eine Zahnspange.
Nach Polizeiangaben besteht die Möglichkeit, dass sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist.
Die Polizei nimmt Hinweise zum Aufenthaltsort der 13-Jährigen unter der Rufnummer 0621 174 4444 entgegen.