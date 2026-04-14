Öffentlichkeitsfahndung

Heidelberg: 15-jähriges Mädchen vermisst

Eine 15-Jährige aus Meckesheim wird vermisst. Zuletzt wohnte sie in einer Heidelberger Einrichtung.

Die Vermisste war zuletzt in Heidelberg untergebracht (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Die Vermisste war zuletzt in Heidelberg untergebracht (Symbolbild).

Heidelberg. Ein 15-jähriges Mädchen aus Meckesheim wird seit Montag, 6. April, vermisst. Wie die Polizei berichtet, war sie zuletzt in einer Jugendeinrichtung in Heidelberg untergebracht. Bisherige Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der 15-Jährigen. Sie wird wie folgt beschrieben:

  • weiblich
  • circa 1,65 Meter groß
  • schlank
  • schwarze, schulterlange Haare
  • dunkle Augen
  • Nasenpiercing

Die Jugendliche soll mit einem schwarzen Hoodie, einer schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen der Marke „Adidas“ und weißen „Nike“-Schuhen bekleidet sein. Ein Bild der Vermissten können Sie unter folgendem Link einsehen: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/meckesheim-vermisstenfahndung/

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Jugendlichen mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 0621 1744444 zu melden. Hinweise werden zudem jederzeit unter dem polizeilichen Notruf 110 und bei jeder Polizeidienststelle entgegengenommen. (sig)

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