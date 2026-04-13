Kriminalität

58-Jähriger nach Schüssen auf Jugendliche in U-Haft

Zwei Jugendliche werden an aufeinanderfolgenden Abenden durch Schüsse aus einer Luftdruckwaffe verletzt. Der Schütze soll ein 58-jähriger Mann sein. Was steckt hinter den Taten?

Nach Schüssen mit einer Luftdruckwaffe auf zwei Jugendliche ist ein 58-jähriger Verdächtiger in Untersuchungshaft genommen worden. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Nach Schüssen mit einer Luftdruckwaffe auf zwei Jugendliche ist ein 58-jähriger Verdächtiger in Untersuchungshaft genommen worden. (Symbolbild)

Wetter/Marburg (dpa/lhe) - Nach Schüssen auf Jugendliche in der Gemeinde Wetter im Landkreis Marburg-Biedenkopf ist ein 58-jähriger Mann als Tatverdächtiger in Untersuchungshaft genommen worden. Gegen ihn bestehe der Verdacht des versuchten Mordes, teilten die Staatsanwaltschaft Marburg und die Polizei mit. 

Der Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit soll am vergangenen Donnerstagabend mit einer Luftdruckwaffe auf eine 15-Jährige geschossen und sie am Oberarm getroffen haben. Das Projektil der Patrone musste den Angaben zufolge operativ aus dem Arm der Jugendlichen entfernt werden. Einen Abend später soll der Mann erneut mit einer Luftdruckwaffe geschossen haben - Opfer war dieses Mal ein 14-jähriger Junge, der an einem Finger verletzt wurde. Auch in diesem Fall musste das Projektil operativ entfernt werden. Der Mann stehe im Verdacht, bei beiden Schüssen tödliche Verletzungen der Opfer billigend in Kauf genommen zu haben.

Luftdruckwaffen und Munition bei Durchsuchung entdeckt

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Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung konnten mehrere Luftdruckwaffen sowie Munition sichergestellt werden, die derzeit untersucht werde. Am Samstag sei der Beschuldigte der Haftrichterin am Amtsgericht Marburg vorgeführt worden, die Untersuchungshaft für den 58-Jährigen wegen des Verdachts des versuchten Mordes in zwei Fällen anordnete.

Die umfangreichen Ermittlungen zum Ablauf sowie zu den Hintergründen der Taten dauern an. In diesem Zusammenhang baten die Ermittler die Bevölkerung auch um weitere Mithilfe. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Umfeld eines Supermarktes in der Straße Alter Graben in Wetter gemacht haben, wurden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Marburg zu melden.

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