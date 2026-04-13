58-Jähriger nach Schüssen auf Jugendliche in U-Haft

Wetter/Marburg (dpa/lhe) - Nach Schüssen auf Jugendliche in der Gemeinde Wetter im Landkreis Marburg-Biedenkopf ist ein 58-jähriger Mann als Tatverdächtiger in Untersuchungshaft genommen worden. Gegen ihn bestehe der Verdacht des versuchten Mordes, teilten die Staatsanwaltschaft Marburg und die Polizei mit.

Der Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit soll am vergangenen Donnerstagabend mit einer Luftdruckwaffe auf eine 15-Jährige geschossen und sie am Oberarm getroffen haben. Das Projektil der Patrone musste den Angaben zufolge operativ aus dem Arm der Jugendlichen entfernt werden. Einen Abend später soll der Mann erneut mit einer Luftdruckwaffe geschossen haben - Opfer war dieses Mal ein 14-jähriger Junge, der an einem Finger verletzt wurde. Auch in diesem Fall musste das Projektil operativ entfernt werden. Der Mann stehe im Verdacht, bei beiden Schüssen tödliche Verletzungen der Opfer billigend in Kauf genommen zu haben.

Luftdruckwaffen und Munition bei Durchsuchung entdeckt

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Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung konnten mehrere Luftdruckwaffen sowie Munition sichergestellt werden, die derzeit untersucht werde. Am Samstag sei der Beschuldigte der Haftrichterin am Amtsgericht Marburg vorgeführt worden, die Untersuchungshaft für den 58-Jährigen wegen des Verdachts des versuchten Mordes in zwei Fällen anordnete.