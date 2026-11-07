Verkehr

Straßenbahn kollidiert mit Auto – vier Menschen verletzt

Eine Straßenbahn stößt in Mannheim mit einem Auto zusammen. Sanitäter müssen sich um mehrere Menschen kümmern.

Sanitäter brachten vorsorglich drei Menschen in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
Sanitäter brachten vorsorglich drei Menschen in eine Klinik. (Symbolbild)

Mannheim (dpa/lsw) - Bei einer Kollision zwischen einer Straßenbahn und einem Auto sind in Mannheim mehrere Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr wurden vier Menschen mit leichten Verletzungen von Sanitätern am Unfallort untersucht. Drei von ihnen seien zur Abklärung in eine Klinik gebracht worden.

Schwerere Verletzungen habe es nicht gegeben, erklärte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr habe auch keine eingeklemmten Personen befreien müssen. Warum es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

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