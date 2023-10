Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Frankfurt sind eine Straßenbahn und ein Auto zusammengestoßen. Der Verkehr auf der Mainzer Landstraße stand deshalb vorübergehend still, drei Straßenbahnen wurden kurzfristig umgeleitet, wie die Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main am Montag mitteilte. Einige Fahrgäste hätten einen Schock erlitten. Deshalb sei der Rettungsdienst vor Ort gewesen. Die genaue Unfallursache wird nach Polizeiangaben noch ermittelt.