Drei Autos kollidieren auf A661: Ein Leichtverletzter

Frankfurt (dpa/lhe) - Beim Zusammenstoß dreier Fahrzeuge auf der Autobahn 661 bei Frankfurt ist ein 55-Jähriger leicht verletzt worden. Ein 32-jähriger Autofahrer soll ersten Erkenntnissen zufolge am Mittwoch einem Tier auf der Straße ausgewichen sein, wie die Polizei in Frankfurt am Donnerstag mitteilte. Er prallte daraufhin mit seinem Auto gegen die Mittelschutzplanke und kam auf der linken Spur zum Stehen.