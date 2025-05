Transporter prallt gegen Lkw - 17-Jähriger stirbt

Neuenburg am Rhein (dpa/lsw) - Ein 17-jähriger Beifahrer eines Transporters ist bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 5 bei Neuenburg (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) ums Leben gekommen. Am Montagabend war der 19-jährige Transporterfahrer auf einen verkehrsbedingt stark abbremsenden Lastwagen aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Er wurde demnach leicht verletzt, sein 17 Jahre alter Beifahrer starb noch am Unfallort.