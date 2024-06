Straßenraubserie: Ermittlungen gegen acht Jugendliche

Kassel (dpa/lhe) – Nach einer Serie von Straßenraubdelikten und Körperverletzungen wird in Kassel gegen eine Gruppe von acht Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren ermittelt. Wie die Staatsanwaltschaft Kassel und das Polizeipräsidium Nordhessen am Freitag gemeinsam mitteilten, werden sie verdächtigt, zehn verschiedene Straftaten begangen zu haben. Dabei handele es sich um sieben teils schwere Raubdelikte, zwei gefährliche Körperverletzungen und eine Bedrohung.

Seit Anfang April ereigneten sich demnach in Kassel verschiedene Straßenraubdelikte, bei denen die Täter offenbar einer Gruppe Jugendlicher angehörten. Nach gleich mehreren Taten an nur einem Tag im Mai hätten im Rahmen der Fahndung mehrere Jugendliche festgenommenen werden können. Die weiteren Ermittlungen hätten schließlich konkrete Verdachtsmomente gegen insgesamt acht Jugendliche aus Kassel und Vellmar ergeben.

Bei allen Beschuldigten haben den Angaben zufolge bereits am Mittwochmorgen umfangreiche Durchsuchungen stattgefunden. Dabei seien Beweisgegenstände und mutmaßliche Tatwaffen sichergestellt worden, hieß es. Die Ermittlungen gegen die Jugendlichen dauerten an. Sie stünden im Verdacht, gemeinsam und teils in unterschiedlicher Besetzung Raub- und Körperverletzungsdelikte begangen zu haben.