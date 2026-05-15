Streik in Darmstadt: Busse und Bahnen fallen am Montag aus

Darmstadt (dpa/lhe) - Pendler aufgepasst: Wegen eines Warnstreiks fallen in Darmstadt am Montag etliche Bus- und Bahnverbindungen aus. Laut Verkehrsbetrieb HEAG mobilo sind die Buslinien B, AIR, FM, M1, M2, M3, MX, WE3, WE4 sowie die Straßenbahnlinien 1, 2, 5, 6, 7 betroffen. Für die Buslinien F, H, K, L, O, R, WE1 und WE2 sowie die Straßenbahnlinien 3, 4, 8 und 9 werde ein Notfahrplan eingerichtet. Dabei könne es aber zu Verspätungen und Ausfällen kommen. Die übrigen Buslinien sollen laut Betreiber regulär fahren.