Öffentlicher Nahverkehr

Streik in Darmstadt: Busse und Bahnen fallen am Montag aus

In Darmstadt wird am Montag im öffentlichen Nahverkehr gestreikt. Darauf müssen sich Pendler einstellen.

Die Gewerkschaft Verdi ruft zu dem Streik am Montag auf. (Archivbild) Foto: picture alliance / dpa
Die Gewerkschaft Verdi ruft zu dem Streik am Montag auf. (Archivbild)

Darmstadt (dpa/lhe) - Pendler aufgepasst: Wegen eines Warnstreiks fallen in Darmstadt am Montag etliche Bus- und Bahnverbindungen aus. Laut Verkehrsbetrieb HEAG mobilo sind die Buslinien B, AIR, FM, M1, M2, M3, MX, WE3, WE4 sowie die Straßenbahnlinien 1, 2, 5, 6, 7 betroffen. Für die Buslinien F, H, K, L, O, R, WE1 und WE2 sowie die Straßenbahnlinien 3, 4, 8 und 9 werde ein Notfahrplan eingerichtet. Dabei könne es aber zu Verspätungen und Ausfällen kommen. Die übrigen Buslinien sollen laut Betreiber regulär fahren.

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Die Gewerkschaft Verdi hatte wegen der laufenden Tarifverhandlungen zu dem Streik am Montag ab 3.00 Uhr nachts aufgerufen. Auch einzelne Bus- und Straßenbahnlinien in den Landkreisen Darmstadt-Dieburg sowie einzelne Buslinien im Landkreis Groß-Gerau und im Landkreis Offenbach sind von den Ausfällen betroffen.

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