Bild
Kriminalität in Fulda

Streit auf offener Straße: Mann schwer verletzt

Mehrere Menschen geraten in Streit, danach sind vier von ihnen verletzt. Wen nimmt die Polizei fest?

Der Tatablauf muss noch ermittelt werden. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa
Der Tatablauf muss noch ermittelt werden. (Symbolbild)

Fulda (dpa/lhe) - Bei einem Streit auf offener Straße in Fulda zwischen mehreren Menschen ist ein Mann schwer verletzt worden. Er sei mit Stichverletzungen in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei mit. Drei weitere Menschen wurden durch Pfefferspray verletzt und zunächst vor Ort medizinisch versorgt. Die Polizei nahm einen 57-jährigen Mann fest, gegen ihn wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Der Grund für den Streit und womit gestochen wurde, war zunächst unklar.

