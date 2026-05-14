Polizeieinsatz

Streit auf Party eskaliert - ein Mensch im Krankenhaus

Bei einer Privatparty in Frankfurt gibt es Ärger. Die Polizei muss ausrücken.

Die Polizei wurde von Zeugen zur privaten Party gerufen. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa
Die Polizei wurde von Zeugen zur privaten Party gerufen. (Symbolbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - In Frankfurt ist bei einer Auseinandersetzung auf einer privaten Party eine Person verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, meldeten Zeugen in der Nacht zum Donnerstag zunächst eine Ruhestörung. Außerdem seien mehrere Personen in Streit und es sei zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, hieß es. 

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Die beiden Streitenden hätten sich daraufhin von der Feier entfernt. Einen der beiden entdeckte die Polizei mit leichten Verletzungen in der Nähe des Partyortes. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen dauern aber noch an.

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