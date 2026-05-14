Streit auf Party eskaliert - ein Mensch im Krankenhaus

Frankfurt (dpa/lhe) - In Frankfurt ist bei einer Auseinandersetzung auf einer privaten Party eine Person verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, meldeten Zeugen in der Nacht zum Donnerstag zunächst eine Ruhestörung. Außerdem seien mehrere Personen in Streit und es sei zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, hieß es.