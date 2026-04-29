Hohe Promillewerte

Streit beim Umtrunk: Mann mit Kettensäge bedroht

Aus einem Streit bei einem Umtrunk wird Ernst: Die Polizei ermittelt, nachdem einer der Beteiligten mit einer Kettensäge bedroht wurde.

Verletzt wurde zwar niemand, trotzdem ermittelt die Polizei nun wegen Bedrohung in einem eskalierten Streit. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Verletzt wurde zwar niemand, trotzdem ermittelt die Polizei nun wegen Bedrohung in einem eskalierten Streit. (Symbolbild)

Mörfelden-Walldorf (dpa/lhe) - Während eines Umtrunks auf einem Parkplatz haben sich drei Männer in Mörfelden-Walldorf (Landkreis Groß-Gerau) gestritten und unter anderem mit einer Kettensäge bedroht. Wie die Polizei mitteilte, gab ein 41-jähriger Beteiligter an, dass der Streit «aus unerklärlichen Gründen» ausgebrochen sei. 

Zunächst habe ein 31-Jähriger mit Worten gedroht, wogegen der 41-Jährige eine Metallstange zur «Selbstverteidigung» aus dem Auto holte. Daraufhin soll der dritte Mann, ein 35-Jähriger, wiederum den 41-Jährigen mit einer benzinbetriebenen Kettensäge bedroht haben. Alle drei Beteiligten wiesen bei einem Atemalkoholtest Promillewerte zwischen 1,59 und 2,12 Promille auf. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung.

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