Streit beim Umtrunk: Mann mit Kettensäge bedroht
Aus einem Streit bei einem Umtrunk wird Ernst: Die Polizei ermittelt, nachdem einer der Beteiligten mit einer Kettensäge bedroht wurde.
Mörfelden-Walldorf (dpa/lhe) - Während eines Umtrunks auf einem Parkplatz haben sich drei Männer in Mörfelden-Walldorf (Landkreis Groß-Gerau) gestritten und unter anderem mit einer Kettensäge bedroht. Wie die Polizei mitteilte, gab ein 41-jähriger Beteiligter an, dass der Streit «aus unerklärlichen Gründen» ausgebrochen sei.
Zunächst habe ein 31-Jähriger mit Worten gedroht, wogegen der 41-Jährige eine Metallstange zur «Selbstverteidigung» aus dem Auto holte. Daraufhin soll der dritte Mann, ein 35-Jähriger, wiederum den 41-Jährigen mit einer benzinbetriebenen Kettensäge bedroht haben. Alle drei Beteiligten wiesen bei einem Atemalkoholtest Promillewerte zwischen 1,59 und 2,12 Promille auf. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung.