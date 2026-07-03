Kriminalität

Streit eskaliert - Baseballschläger und Messer eingesetzt

Baseballschläger, Messer und Holzlatten: In Waiblingen eskaliert ein Streit mit 15 Beteiligten. Was steckt dahinter?

Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild)

Waiblingen (dpa/lsw) - In Waiblingen im Rems-Murr-Kreis haben sich etwa 15 Menschen eine Schlägerei geliefert. Dabei sollen auch Holzlatten, Baseballschläger und Messer eingesetzt worden sein, wie die Polizei mitteilte. Ein Mensch wurde leicht verletzt. Worum es bei dem Streit am Donnerstag ging, war zunächst unklar.

Die Polizei nahm drei mutmaßliche Beteiligte im Alter zwischen 17 und 20 Jahren fest. Bei dem 20-Jährigen wurden Cannabisprodukte und verschreibungspflichtige Arzneimittel gefunden. Er kam wegen mutmaßlichen Drogenhandels in Untersuchungshaft. Die beiden anderen wurden wieder freigelassen. Die Polizei sucht Zeugen.

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