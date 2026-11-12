Streit eskaliert: Mann bewirft 16-Jährigen mit Holzklotz
Ein Jugendlicher und ein Erwachsener geraten in einen Streit. Dann eskaliert die Situation. Dabei kommen ein Holzklotz und ein Fahrradschloss zum Einsatz.
Lahr/Schwarzwald (dpa/lsw) - Mit einem Holzklotz und einem Fahrradschloss sind ein 16- und ein 29-Jähriger in Lahr/Schwarzwald (Ortenaukreis) aufeinander losgegangen. Die beiden gerieten auf einer Straße in einen Streit, der dann eskalierte, wie die Polizei mitteilte.
Der 29-Jährige soll demnach den 16-Jährigen mit einem Holzklotz beworfen und auf ihn eingeschlagen haben. Der Jugendliche habe den Mann mit einem massiven Fahrradschloss mehrfach geschlagen. Mit Schwellungen, Abschürfungen und weiteren Verletzungen am Körper kam der 29-Jährige laut Polizei ins Krankenhaus. Die Hintergründe und der Ablauf der Auseinandersetzung werden demnach ermittelt.