Mann an S-Bahnstation mit Fahrradschloss am Kopf verletzt
Ein 40-Jähriger soll einen 29-Jährigen mit einem Fahrradschloss gegen den Kopf geschlagen haben. Zuvor waren die beiden Männer in einen Streit geraten.
Offenbach (dpa/lhe) - An einer S-Bahnstation in Offenbach ist ein 29-Jähriger mit einem Fahrradschloss am Kopf verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll ein 40 Jahre alter Mann den 29-Jährigen am Donnerstagnachmittag mit einem Ketten-Fahrradschloss gegen den Kopf geschlagen haben. Das Ausmaß der Verletzung sei schwer einzuschätzen. Der 29-Jährige habe eine Beule am Kopf erlitten, eine Platzwunde habe es nicht gegeben.
Nach bisherigen Erkenntnissen soll es vor dem Schlag zwischen den beiden Männern zu einem Streit gekommen sein. Warum die Männer aneinandergerieten und was letztlich zu dem Angriff führte, ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht Zeugen.