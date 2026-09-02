Streit eskaliert - Stich in die Brust
Drei Männer in Brachttal treffen sich und trinken gemeinsam Alkohol. Ein Streit bricht aus, die Männer werden handgreiflich. Einem der Beteiligten wird mit einem Messer in die Brust gestochen.
Brachttal (dpa/lhe) - In Brachttal im Main-Kinzig-Kreis ist es am frühen Morgen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern gekommen. Einer der Beteiligten habe einen Messerstich im Brustbereich erlitten - lebensbedrohlich sei dieser jedoch nicht gewesen, teilte die Polizei mit. Ermittelt werde nun wegen gefährlicher Körperverletzung.
Nach bisherigen Erkenntnissen hätten sich zwei der Männer zunächst mit einem weiteren ihnen bekannten Mann getroffen und gemeinsam Alkohol konsumiert. Aus bislang unbekannten Gründen habe sich ein Streitgespräch entwickelt, das immer weiter eskaliert sei. Die Männer im Alter von 26, 37 und 38 Jahren attackierten sich nach Angaben einer Polizeisprecherin gegenseitig körperlich. Auch ein Messer sei eingesetzt worden. Dabei sei dem 37-Jährigen der Messerstich am Oberkörper zugefügt worden.
Der 26-Jährige und der 38-Jährige erlitten jeweils oberflächliche Schnittverletzungen. Alle drei Männer seien zur weiteren Abklärung in Krankenhäuser gebracht worden. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an, wie die Polizei mitteilte.