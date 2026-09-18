Ermittlungen laufen

Streit in Flüchtlingsheim in Darmstadt endet tödlich

Ein 68-Jähriger stirbt nach einer Messerattacke in einer Darmstädter Asylbewerber-Unterkunft. Was bisher zu dem tödlichen Streit bekannt ist.

In einer Asylbewerber-Unterkunft in Darmstadt ist am Abend ein 68 Jahre alter Mann erstochen worden. (Symbolbild) Foto: Silas Stein/dpa
In einer Asylbewerber-Unterkunft in Darmstadt ist am Abend ein 68 Jahre alter Mann erstochen worden. (Symbolbild)

Darmstadt (dpa) - In einer Asylbewerber-Unterkunft in Darmstadt ist am Abend ein 68 Jahre alter Mann erstochen worden. Tatverdächtig ist ein 28-Jähriger, der den älteren Landsmann dort besucht hatte, wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südhessen mitteilten. Der mutmaßliche Täter und das Opfer hätten beide die somalische Staatsangehörigkeit, sagte eine Polizeisprecherin.

Warum es zwischen den beiden Männern zum Streit kam, dazu konnten die Ermittler zunächst keine Angaben machen. Bei der Auseinandersetzung habe der jüngere Mann den älteren mit einem Messer angegriffen. Der Verletzte habe die Wohnung zwar noch verlassen können, sei dann aber im Außenbereich der Unterkunft nach einer erfolglosen Wiederbelebung gestorben.

Polizisten konnten den Tatverdächtigen in einem Zimmer in der Asylbewerber-Unterkunft widerstandslos festnehmen und auch die mutmaßliche Tatwaffe sicherstellen. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt entscheidet am Samstagvormittag über die Vorführung des Mannes beim Haftrichter.

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