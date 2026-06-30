Streit in Sindelfingen - Mann mit Ziegelstein abgeworfen

Sindelfingen (dpa/lsw) - Ein Mann hat in Sindelfingen vor einem Wohnhaus mit Gegenständen um sich geworfen und dabei einen 42-Jährigen leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei war der 26-Jährige am späten Montagnachmittag in einen Streit mit einer Frau verwickelt. Um seinem Ärger Luft zu machen, warf er demnach Steine und Flaschen durch das geöffnete Fenster der 43-Jährigen, die rechtzeitig ausweichen konnte. Ein in der Nähe stehendes Auto wurde von den Gegenständen getroffen und beschädigt.