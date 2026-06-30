Streit in Sindelfingen - Mann mit Ziegelstein abgeworfen
Mit Flaschen und Steinen wirft ein 26-Jähriger in Sindelfingen um sich. Dabei trifft es auch einen Außenstehenden.
Sindelfingen (dpa/lsw) - Ein Mann hat in Sindelfingen vor einem Wohnhaus mit Gegenständen um sich geworfen und dabei einen 42-Jährigen leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei war der 26-Jährige am späten Montagnachmittag in einen Streit mit einer Frau verwickelt. Um seinem Ärger Luft zu machen, warf er demnach Steine und Flaschen durch das geöffnete Fenster der 43-Jährigen, die rechtzeitig ausweichen konnte. Ein in der Nähe stehendes Auto wurde von den Gegenständen getroffen und beschädigt.
Ein Anwohner versuchte, den aufgebrachten 26-Jährigen zu beruhigen. Daraufhin soll der junge Mann einen fünf Kilogramm schweren Ziegelstein nach dem 42-Jährigen geworfen haben, wodurch dieser leicht verletzt wurde, so die Polizei.
Mehrere Einsatzkräfte waren notwendig, um den Mann festzunehmen, der sich mit einem Stab aus Stahl wehrte. Der 26-Jährige musste schließlich die Nacht in Gewahrsam auf dem Polizeirevier verbringen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung rechnen.