Durchsuchungen

Streit um E-Zigarette - Jugendliche greifen 13-Jährigen an

Ein Treffen wegen einer E-Zigarette eskaliert: Jugendliche sollen einen 13-Jährigen bedroht, erniedrigt und alles gefilmt haben. Was ihnen vorgeworfen wird.

Die Auseinandersetzung soll sich rund um eine sogenannte Vape entsponnen haben. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Auseinandersetzung soll sich rund um eine sogenannte Vape entsponnen haben. (Symbolbild)

Sulz am Neckar (dpa/lsw) - Weil sie einen 13-Jährigen geschlagen und mit einem Internetvideo erpresst haben sollen, ermittelt die Polizei gegen vier Jugendliche wegen Nötigung, Körperverletzung und Erpressung. Die Auseinandersetzung soll sich rund um eine E-Zigarette entsponnen haben - eine sogenannte Vape, wie die Ermittler mitteilten. Diese dürfen eigentlich erst mit 18 Jahren gekauft werden.

Der 13-Jährige hatte sich demnach bereits Mitte Januar in Sulz am Neckar (Kreis Rottweil) mit einem der Verdächtigen, einem 14-Jährigen, verabredet. Er wollte demnach von dem Älteren seine E-Zigarette zurückbekommen. Am Treffpunkt warteten laut den Ermittlungen aber noch zwei 16-Jährige, die den 13-Jährigen bedrohten. Sie sollen den Jugendlichen erniedrigt und ihn ins Gesicht geschlagen haben.

Video im Internet veröffentlicht

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Einer der 16-Jährigen soll später ein Video der Tat im Internet veröffentlicht haben. Ein 15-Jähriger soll daraufhin versucht haben, den 13-Jährigen um eine niedrige zweistellige Summe an Bargeld zu erpressen.

Bei Durchsuchungen bei den Jugendlichen in Sulz am Neckar und in Vöhringen (Kreis Rottweil) beschlagnahmten die Polizisten am Mittwoch mehrere Beweismittel und Handys. Dem 14-Jährigen und den beiden 16-Jährigen wird Nötigung und Körperverletzung vorgeworfen, dem 15-Jährigen Erpressung. Woher der 13-Jährige die E-Zigarette hatte, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen.

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