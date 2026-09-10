Streit um lautes Telefonat – Mann mit Messer verletzt
Vor einem Supermarkt eskaliert eine verbale Auseinandersetzung. Ein Mann zieht ein Taschenmesser. Ein 54-Jähriger muss dann ins Krankenhaus gebracht werden.
Asperg (dpa/lsw) - Bei einem Streit in und vor einem Supermarkt in Asperg (Kreis Ludwigsburg) ist ein 54-Jähriger mit einem Taschenmesser verletzt worden. Er erlitt laut Polizei eine Verletzung am Oberkörper und musste von Sanitätern in eine Klinik gebracht werden.
Der Mann war am Mittwochabend beim Abgeben von Pfandflaschen mit einem 46-Jährigen aneinandergeraten. Dieser hatte sich über die Lautstärke eines Telefonates des 54-Jährigen aufgeregt, wie die Ermittler mitteilten.
Als die beiden ihre Einkäufe erledigt hatten, gerieten sie vor dem Supermarkt erneut aneinander. Laut Polizei gab es eine handgreifliche Auseinandersetzung. Dabei soll der 46-Jährige das Taschenmesser gezogen haben. Ob er ebenfalls Verletzungen erlitt, war zunächst unklar. Ein Alkoholtest bei ihm ergab 0,8 Promille. Die Polizei ermittelt nun gegen die beiden Männer.