Vor Leergutautomat

Streit um lautes Telefonat – Mann mit Messer verletzt

Vor einem Supermarkt eskaliert eine verbale Auseinandersetzung. Ein Mann zieht ein Taschenmesser. Ein 54-Jähriger muss dann ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Beamten beenden die Auseinandersetzung. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Beamten beenden die Auseinandersetzung. (Symbolbild)

Asperg (dpa/lsw) - Bei einem Streit in und vor einem Supermarkt in Asperg (Kreis Ludwigsburg) ist ein 54-Jähriger mit einem Taschenmesser verletzt worden. Er erlitt laut Polizei eine Verletzung am Oberkörper und musste von Sanitätern in eine Klinik gebracht werden. 

Der Mann war am Mittwochabend beim Abgeben von Pfandflaschen mit einem 46-Jährigen aneinandergeraten. Dieser hatte sich über die Lautstärke eines Telefonates des 54-Jährigen aufgeregt, wie die Ermittler mitteilten. 

Als die beiden ihre Einkäufe erledigt hatten, gerieten sie vor dem Supermarkt erneut aneinander. Laut Polizei gab es eine handgreifliche Auseinandersetzung. Dabei soll der 46-Jährige das Taschenmesser gezogen haben. Ob er ebenfalls Verletzungen erlitt, war zunächst unklar. Ein Alkoholtest bei ihm ergab 0,8 Promille. Die Polizei ermittelt nun gegen die beiden Männer.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nächtlicher Streit eskaliert - Mann mit Messer verletzt
Ursache unklar

Nächtlicher Streit eskaliert - Mann mit Messer verletzt

Eine lautstarke Auseinandersetzung in der Nacht endet mit schweren Verletzungen eines 29-Jährigen. Was weiß die Polizei über den Streit?

22.06.2026

Lorsch: Streit eskaliert - 32-Jähriger bei Messerangriff verletzt
Auseinandersetzung in Römerstraße

Lorsch: Streit eskaliert - 32-Jähriger bei Messerangriff verletzt

Drei Männer sind bei einem Streit in Lorsch verletzt worden. Ein 32-Jähriger erlitt eine Messerverletzung am Oberkörper.

09.06.2026

Mannheim: Auseinandersetzung eskaliert – Mann mit Messer verletzt
Messerangriff

Mannheim: Auseinandersetzung eskaliert – Mann mit Messer verletzt

Unbekannte haben bei einer Auseinandersetzung am Mittwochabend in Mannheim einen 24-Jährigen mit einem Messer verletzt.

16.04.2026

Ludwigshafen: Streit in Hochhaus eskaliert – Mann mit Messer verletzt 
Polizei

Ludwigshafen: Streit in Hochhaus eskaliert – Mann mit Messer verletzt 

Bei einer Auseinandersetzung in einem Hochhaus im Hemshof sind zwei Männer verletzt worden - auch ein Küchenmesser war im Spiel.

08.02.2026

Jugendlicher stirbt bei Streit in Supermarkt
Lemgo

Jugendlicher stirbt bei Streit in Supermarkt

Eine Auseinandersetzung in Lemgo eskaliert – am Ende ist ein Jugendlicher tot. Was bisher über die Tat und die Ermittlungen bekannt ist.

21.10.2025