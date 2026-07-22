Streit um Parkplatz – Frau mit Rollator schwer verletzt

Rastatt (dpa/lsw) - Bei einem Streit um einen Parkplatz ist eine 74-Jährige in Rastatt schwer verletzt worden. Eine bislang unbekannte Frau soll an ihrem Rollator gerüttelt haben, wodurch sie stürzte, wie die Polizei mitteilte.

Die 74-Jährige habe sich mit ihrem Rollator am Dienstag zunächst auf einen Parkplatz am Krankenhaus gestellt. Sie habe ihn für jemand anderen freihalten wollen, berichtete die Seniorin laut Polizei. Die Unbekannte soll dagegen protestiert und daraufhin an der Gehhilfe gerüttelt haben.

Anschließend soll sie ihr Fahrzeug geparkt und zu Fuß davongegangen sein. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und sucht Zeugen.