Im richtigen Moment

Seniorin mit Rollator von Polizei «geblitzt»

Da war wohl jemand zu schnell unterwegs: Bei einer Geschwindigkeitskontrolle der Euskirchener Polizei entsteht ein kurioses Blitzerfoto.

Da das Kennzeichen des Wagens verdeckt ist, kommt der Fahrer ungeschoren davon. Foto: Polizei Euskirchen/dpa
Da das Kennzeichen des Wagens verdeckt ist, kommt der Fahrer ungeschoren davon.

Euskirchen (dpa) - Bei einer Geschwindigkeitskontrolle hat die Polizei in Nordrhein-Westfalen eine Seniorin mit Rollator geblitzt. Die Radarkamera löste aus, weil ein Kastenwagen in einer Tempo 30-Zone im Kreis Euskirchen mit 42 Stundenkilometern unterwegs war, wie die Polizei auf Instagram schilderte. «Doch genau im entscheidenden Moment lief eine Seniorin mit ihrem Rollator durchs Bild und sorgte unfreiwillig für ein echtes Kultfoto.»

Beide – Fußgängerin und Fahrer – hätten ihren Weg danach unbeeindruckt fortgesetzt. «Der Fahrer müsste sich bei der Frau eigentlich bedanken», sagte ein Sprecher der Kreispolizei. Denn das Kennzeichen des Wagens sei durch den Rollator verdeckt worden, so dass der Fahrer oder die Fahrerin ungeschoren davonkam.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kollision im Gegenverkehr - Fahrerin stirbt
Unfall

Kollision im Gegenverkehr - Fahrerin stirbt

Nach dem Zusammenstoß ihres Autos mit einem anderen Wagen verschlechtert sich der Zustand der mutmaßlichen Unfallverursacherin. Was die Polizei jetzt prüft.

11.04.2026

Geschwindigkeitskontrollen in Mannheim: Hier wird kommende Woche geblitzt
Verkehr

Geschwindigkeitskontrollen in Mannheim: Hier wird kommende Woche geblitzt

Autofahrer aufgepasst! An diesen Stellen in Mannheim werden kommende Woche Tempokontrollen durchgeführt.

31.01.2026

Kontrolle: Autofahrer über 70 Stundenkilometer zu schnell
Polizeiaktion

Kontrolle: Autofahrer über 70 Stundenkilometer zu schnell

Die Polizei stellt sich nachts an eine Autobahn im Rhein-Main-Gebiet und kontrolliert. Elf Fahrzeuge sind zu schnell unterwegs, zum Teil deutlich.

04.09.2025

Rollator-Fahrer attackiert und am Kopf verletzt
Frankfurt Innenstadt

Rollator-Fahrer attackiert und am Kopf verletzt

Ein Betrunkener fragt einen Mann nach einer Zigarette, der zückt einen Schlagstock und haut zu. Ein mögliches Motiv könnten die politischen Slogans am Rollator des Opfers gewesen sein.

28.04.2025

5909 Fahrer "geblitzt"
Hessen

5909 Fahrer "geblitzt"

Polizei zieht Bilanz aus hessenweiter Aktion "Speedmarathon".

23.04.2024