Unwetter im Schwarzwald

Stromausfall in Freiburg: Notaufnahme eingeschränkt

In und um Freiburg ist in zahlreichen Haushalten der Strom ausgefallen. Der fehlende Strom hat auch Auswirkungen auf die Uniklinik.

Die Uniklinik kann nur noch lebensgefährliche Notfälle versorgen. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa
Die Uniklinik kann nur noch lebensgefährliche Notfälle versorgen. (Symbolbild)

Freiburg (dpa/lsw) - Wegen des Stromausfalls in Freiburg kann die Uniklinik nicht mehr alle Notfälle in der Notaufnahme versorgen. Nur noch lebensbedrohliche Notfälle sollen in die Klinik kommen, wie es auf einem Instagram-Post der Klinik heißt. Andere Patienten sollen demnach auf umliegende Notaufnahmen und Notfallpraxen ausweichen.

Am frühen Morgen hatte es in Freiburg und dem Dreisamtal wegen eines Unwetters einen großflächigen Stromausfall gegeben. Laut Polizei seien mehrere tausend Haushalte betroffen.

Für Teile des Schwarzwaldes gilt seit der Nacht eine Unwetterwarnung. Die Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) rechnen unter anderem mit orkanartigen Böen von bis zu 120 Kilometern pro Stunde und starken Regenfällen mit bis zu 80 Litern pro Quadratmeter.

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