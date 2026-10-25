Sturm verursacht Stromausfall in Freiburg
Durch den starken Wind fliegt ein Blechdach in eine Trafostation. Ein Kurzschluss hat verheerende Folgen für tausende Menschen.
Freiburg (dpa/lsw) - Wegen des Unwetters ist es zu einem großflächigen Stromausfall in Freiburg gekommen. Mehrere tausend Haushalte im Süden der Stadt sind derzeit ohne Strom, wie ein Polizeisprecher erklärte. Durch die starken Winde sei ein Blechdach in eine Trafostation geflogen und habe einen Kurzschluss verursacht.
Laut dem Polizeisprecher ist der Stromversorger dabei, das Problem zu beheben. Die Bergung des Blechdachs sei jedoch sehr aufwendig. Wie lang es dauert, bis alle Menschen wieder Strom haben, konnte er zunächst nicht abschätzen.
Für Teile des Schwarzwaldes gilt seit der Nacht eine Unwetterwarnung. Die Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) rechnen unter anderem mit orkanartigen Böen von bis zu 120 Kilometern pro Stunde und starken Regenfällen mit bis zu 80 Litern pro Quadratmeter.