Unwetter im Schwarzwald

Stromausfall in Freiburg: rund 10.000 Haushalte betroffen

Ein Unwetter hat in Freiburg und Region einen großflächigen Stromausfall ausgelöst. Wie viele Menschen zeitweise ohne Strom waren, zeigen die Zahlen des Energieversorgers.

Nach Schätzungen der Polizei waren am Sonntag 25.000 Menschen in Freiburg ohne Strom. Foto: Valentin Gensch/dpa
Nach Schätzungen der Polizei waren am Sonntag 25.000 Menschen in Freiburg ohne Strom.

Freiburg (dpa/lsw) - Von dem großflächigen Stromausfall in Freiburg und Region während eines Unwetters sind rund 10.000 Haushalte betroffen gewesen. Eine Sprecherin des Energieversorgers Badenova sprach von einem «großen Schaden». Die Polizei schätzt, dass am Morgen rund 25.000 Menschen keinen Strom hatten. Inzwischen fließt der Strom an vielen Orten wieder.

Bei dem Stromausfall sei es zu keinen weiteren Zwischenfällen gekommen, berichtet die Polizei weiter. Lediglich zahlreiche besorgte Bürger hätten sich wegen des Stromausfalls bei den Beamten gemeldet. Die Polizei zählte gut 50 Notrufe im Laufe des Morgens.

Für Teile des Schwarzwaldes gilt seit der Nacht eine Unwetterwarnung. Die Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) rechnen unter anderem mit orkanartigen Böen von bis zu 120 Kilometern pro Stunde und starken Regenfällen mit bis zu 80 Litern pro Quadratmeter.

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