Unwetter im Schwarzwald

Stromausfall rundum Freiburg begann mit Bäumen in Leitungen

Ein Blechdach fliegt durch ein Unwetter in ein Umspannwerk und verursacht einen großen Stromausfall. Bereits zuvor war vereinzelt der Strom weg. Was der Energieversorger zu den Hintergründen sagt.

Bei dem Stromausfall in Freiburg und Umgebung sind auch Bäume in Oberleitungen gestürzt. (Symbolbild) Foto: Michael Brandt/dpa
Bei dem Stromausfall in Freiburg und Umgebung sind auch Bäume in Oberleitungen gestürzt. (Symbolbild)

Freiburg (dpa/lsw) - Der großflächige Stromausfall in Freiburg und den umliegenden Gemeinden ist nicht nur durch ein herumfliegendes Blechdach ausgelöst worden. Bereits gegen 3.40 Uhr seien Bäume wegen des Unwetters in Oberleitungen gestürzt und hätten erste Störungen verursacht, wie der Energieversorger Badenova mitteilte. Etwa zwei Stunden später, gegen 5.30 Uhr, sei ein Blechdach in ein Umspannwerk geflogen und habe einen Stromausfall in zahlreichen Haushalten verursacht. 

Insgesamt waren von dem Stromausfall infolge eines Unwetters rund 10.000 Haushalte in Freiburg und umliegenden Orten betroffen. Schrittweise hatte der Energieversorger den Strom im Laufe des Vormittags wieder in die Häuser gebracht. 

Für Teile des Schwarzwaldes gilt seit der Nacht eine Unwetterwarnung. Die Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) rechnen unter anderem mit orkanartigen Böen von bis zu 120 Kilometern pro Stunde und starken Regenfällen mit Niederschlagsmengen von bis zu 80 Litern pro Quadratmeter.

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