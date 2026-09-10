Wissenschaft

Studie: Kein Einfluss von Laschets Lachen auf Bundestagswahl

Wissenschaftlern zufolge ist nicht nachweisbar, dass der heftig kritisierte Lacher von 2021 im damaligen Flutgebiet sich auf die spätere Bundestagswahl auswirkte. Wie sie das herausfanden.

Das Bild von Juli 2021 ist noch vielen in Erinnerung: Der damalige nordrhein-westfälische Ministerpräsident und CDU-Kanzlerkandidat Laschet lacht während einer Veranstaltung nach der Flutkatastrophe in Erftstadt. (Archivfoto) Foto: Marius Becker/dpa
Das Bild von Juli 2021 ist noch vielen in Erinnerung: Der damalige nordrhein-westfälische Ministerpräsident und CDU-Kanzlerkandidat Laschet lacht während einer Veranstaltung nach der Flutkatastrophe in Erftstadt. (Archivfoto)

Mainz/Frankfurt/Main (dpa) - Jahre nach dem heftig kritisierten Lacher von CDU-Politiker Armin Laschet bei einer Veranstaltung zur Flutkatastrophe 2021 haben Wissenschaftler dessen Auswirkungen untersucht. Die Politikwissenschaftler der Mainzer Johannes Gutenberg-Universität und der Goethe-Universität Frankfurt/Main fanden heraus, dass die Geste des damaligen nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten und CDU-Kanzlerkandidaten keinen nachweislichen Einfluss auf Wahlverhalten hatte. 

Laschet war im Juli 2021 nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Erftstadt gewesen. Während einer Rede Steinmeiers war Laschet im Hintergrund lachend zu sehen gewesen, dafür wurde er später heftig kritisiert. Bei der späteren Bundestagswahl 2021 erlitt Laschet dann eine Niederlage, Olaf Scholz (SPD) wurde Bundeskanzler. 

Damals laufende Langzeituntersuchung als Grundlage 

Bis heute halte sich die Vorstellung, dass dieser Moment Laschet möglicherweise sogar die Wahl gekostet habe, sagte der Mainzer Politikwissenschaftler Constantin Wurthmann. «Wir wollten deshalb wissen, welche Folgen es tatsächlich hat, wenn politische Führungspersonen im falschen Moment die falsche Emotion zeigen.» 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Dafür schauten sich die Forscher eine rund um den Lacher ohnehin laufende Langzeit-Befragung zur Bundestageswahl 2021 nochmal an. Einige Teilnehmer waren kurz vor dem Lacher, andere danach befragt worden. So habe sich in dem Fall untersuchen lassen, wie das Verhalten Einstellungen und Verhalten beeinflusst habe oder nicht, erklärten die Wissenschaftler. 

Die in der Fachzeitschrift «Electoral Studies» veröffentlichte Studie ergab schließlich, dass der Laschet-Lacher zwar dem Image des Unionspolitikers schadete, aber keinen nachweisbaren Einfluss auf das Wahlverhalten hatte.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Armin Laschet erlebt sich bei Lesung selbst als «00-Laschet»
Literatur

Armin Laschet erlebt sich bei Lesung selbst als «00-Laschet»

Mancher Politiker würde einen solchen Termin vielleicht meiden. Armin Laschet nicht: Der Politiker besuchte eine Lesung aus dem Krimi «00-Laschet», in dem er selbst als tölpelhafter Spion auftaucht.

16.07.2026

Armin Laschet bricht sich Schulter bei E-Scooter-Unfall
CDU-Politiker im Pech

Armin Laschet bricht sich Schulter bei E-Scooter-Unfall

Armin Laschet ist mit einem E-Scooter verunglückt und hat sich die Schulter gebrochen. Bei Auftritten in Aachen trug er zulketzt eine Armstütze. Zum Unfall selbst gibt es keine Details.

21.04.2026

Laschet sieht Rückenwind für Merz: «Grandioses Ergebnis»
CDU-Parteitag

Laschet sieht Rückenwind für Merz: «Grandioses Ergebnis»

Mehr als 91 Prozent der Stimmen für Merz: In der Partei wird das Ergebnis gefeiert - auch von manchem Vorgänger.

20.02.2026

Urlaub, Lacher, Tennisspiel – Politiker-Patzer mit Folgen
Verhalten im Fokus

Urlaub, Lacher, Tennisspiel – Politiker-Patzer mit Folgen

Tennis statt Krisenmanagement: Wie viel Freizeit darf sich ein Regierungschef mitten im Stromausfall gönnen? Immer wieder unterliefen Politikern ähnliche Patzer. Es gibt aber auch Gegenbeispiele.

08.01.2026

Influencer und Politiker-Sohn Joe Laschet hat geheiratet
Leute

Influencer und Politiker-Sohn Joe Laschet hat geheiratet

Smoking statt Sneaker: Wenn ein Mode-Influencer heiratet, ist ein Dress-Code wohl Pflicht. Auch Politiker-Sohn Joe Laschet hatte genaue Vorstellungen. Das Wichtigste aber: Es wurde «Ja!» gesagt.

04.10.2025