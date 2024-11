Studie zeigt Defizite im Rettungsdienst

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Rettungsdienst in Hessen gehört zu den teuersten in Deutschland, aber nicht zu den effizientesten - das zeigt eine Studie des Barmer Instituts für Gesundheitssystemforschung, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Durchschnittskosten pro Bodentransport mit Notarzt liegen der Auswertung zufolge in Hessen bei 1.370 Euro. Nur in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg liegen die Preise noch höher. Am niedrigsten unter den Flächenländern sind sie in Rheinland-Pfalz, Sachsen und Thüringen.