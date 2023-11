Studierende: Hochschulpolitik stärker berücksichtigen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Studierendenvertreter in Hessen fordern, die Bildungs- und Hochschulpolitik in den anstehenden Koalitionsverhandlungen stärker zu berücksichtigen. Einen entsprechenden Appell richten die Landes-Asten-Konferenz Hessen und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Studierende Hessen in einem Brief an die CDU und SPD in Hessen, wie die beiden Organisationen am Sonntag mitteilten.