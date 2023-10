Abschlussbericht des «Zukunftsrats Wirtschaft»

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessen soll modernisiert und als Wirtschaftsstandort krisenfest werden - der «Zukunftsrat Wirtschaft» des Landes will an diesem Mittwoch seinen Abschlussbericht vorstellen (12.15 Uhr). In der Wiesbadener Staatskanzlei kommen (10.30 Uhr) Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft zum dritten Wirtschaftsgipfel zusammen. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) wollen anschließend die Ergebnisse präsentieren.