Stunt mit E-Bike misslingt – Feuerwehr muss Jungen befreien
Beim Versuch, einen Stunt mit einem Fahrrad zu machen, klemmt sich ein Junge den Fuß im Hinterrad ein. Er kann sich selbst nicht mehr befreien und auch die Sanitäter können ihm zunächst nicht helfen.
Riedlingen (dpa/lsw) - Bei einem misslungenen Stunt mit einem E-Bike hat sich ein 14-Jähriger in Riedlingen (Kreis Biberach) verletzt. Der Jugendliche stürzte am Samstag bei dem Versuch, mit dem Fahrrad einen Stunt zu machen und geriet mit dem Fuß in das Hinterrad, wie die Polizei mitteilte. Er konnte sich demnach selbst nicht mehr befreien. Auch der Rettungsdienst konnte dem Jungen nicht helfen.
Den Angaben der Polizei zufolge sei deshalb die Feuerwehr angerückt, Einsatzkräfte zerschnitten das Hinterrad. Der Jugendliche wurde nach seiner Befreiung von Sanitätern ins Krankenhaus gebracht. Sein Bein sei durch den Unfall stark geschwollen gewesen, hieß es. Die Beamten informierten zudem die Eltern des Jungen.