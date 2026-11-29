Riedlingen (dpa/lsw) - Bei einem misslungenen Stunt mit einem E-Bike hat sich ein 14-Jähriger in Riedlingen (Kreis Biberach) verletzt. Der Jugendliche stürzte am Samstag bei dem Versuch, mit dem Fahrrad einen Stunt zu machen und geriet mit dem Fuß in das Hinterrad, wie die Polizei mitteilte. Er konnte sich demnach selbst nicht mehr befreien. Auch der Rettungsdienst konnte dem Jungen nicht helfen.