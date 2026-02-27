Sturz mit Roller? 84-Jähriger tot in Wohnung
Nach einem Sturz mit dem Roller stirbt ein 84-Jähriger in seiner Wohnung. Doch ist der auch die Ursache gewesen? Die Polizei sucht Zeugen.
Pohlheim (dpa/lhe) - Ein 84 Jahre alter Mann ist am Donnerstag tot in seiner Wohnung gefunden worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann vermutlich am Tag zuvor mit seinem Roller zu Fall kam und danach nach Hause fuhr, wie die Polizei mitteilte. Ob dieser Unfall auch die Ursache für den Tod war, werde noch ermittelt.
Gegen 7.15 Uhr habe die Rettungsleitstelle der Polizei mitgeteilt, dass Rettungskräfte eine leblose Person in einer Wohnung in Pohlheim aufgefunden haben. Sie konnten demnach Spuren an dem Motorroller des Mannes und Verletzungen an ihm feststellen, teilte die Polizei mit.
Den laufenden Ermittlungen zufolge war der 84-Jährige im Raum Pohlheim am Mittwoch beim Rollerfahren zu Fall gekommen. Einen genauen Unfallort kenne man nicht. Anschließend sei er vermutlich nach Hause gefahren, wo ihn die Rettungskräfte am Tag darauf auffanden. Ungeklärt bleibe, ob der Sturz die Todesursache war und wo genau sich der Unfall ereignete. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.