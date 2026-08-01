Stuttgart mit Unentschieden im Testspiel gegen FC Paris
Der VfB Stuttgart verpasst einen Testspielsieg gegen einen französischen Erstligisten in letzter Minute. Am Montag geht es ins Trainingslager.
Stuttgart (dpa/lsw) - Der VfB Stuttgart ist in einem Testspiel gegen den französischen Erstligaverein FC Paris nicht über ein 2:2-Unentschieden hinausgekommen. Der Fußball-Bundesligist war durch Lazar Jovanovic (15. Minute) und Dan-Axel Zagadou (54.) in Führung gegangen. In der Partie über zweimal 45 Minuten plus 15 Minuten Extra-Zeit glich dann Luca Koleosho mit einem Doppelpack in der 71. sowie in der letzten Minute vor Abpfiff aus.
«Zum Schluss war es ärgerlich, aber trotzdem ein sehr guter Test gegen eine Mannschaft auf sehr hohem Niveau», resümierte VfB-Vorstand Fabian Wohlgemuth. Zuvor hatte der schwäbische Champions-League-Teilnehmer gegen unterklassige Testspielgegner jeweils deutliche Siege gefeiert. Gegen Paris hätten die Stuttgarter noch mehr Tore erzielen können, unter anderem bei einem Foulelfmeter von Maximilian Mittelstädt nach gut einer halben Stunde. Der frühere Frankfurt-Torwart Kevin Trapp im Pariser Tor aber parierte.
Trainingslager ab Montag in Bayern
Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß bezieht am Montag ein Trainingslager in Grassau am Chiemsee. Nachdem die deutschen WM-Fahrer Angelo Stiller, Jamie Leweling und Deniz Undav sowie Ermedin Demirovic (Bosnien-Herzegowina) und Jeremy Arévalo (Ecuador) schon am Freitag wieder zu Leistungstests zum Team gestoßen waren, werden bei dem Camp in Bayern auch Bilal El Khannouss (Marokko) und Luca Jaquez (Schweiz) zurückerwartet.