Freizeit

Stuttgarter Kult-Mineralbad Berg bleibt geschlossen

Wegen eines Wasserrohrbruchs bleibt das Mineralbad Berg in Stuttgart voraussichtlich den Sommer über dicht. Die Schäden sind so groß, dass eine schnelle Wiedereröffnung nicht möglich ist.

Das Mineralbad Berg bleibt monatelang geschlossen. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Das Mineralbad Berg bleibt monatelang geschlossen. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Das beliebte Mineralbad Berg in Stuttgart bleibt infolge eines Wasserrohrbruchs wohl den ganzen Sommer geschlossen. Der Wasserschaden im Technikbereich von Mitte Mai sei so massiv, dass der Badebetrieb voraussichtlich in den nächsten Monaten nicht aufgenommen werden könne, teilte die Kommune mit. 

In der Nacht vom 11. auf den 12. Mai gab es einen Defekt an der Hauptwasserleitung eines Versorgungsunternehmens. Das Wasser flutete den Technikbereich des Bades, und ein Kellerbereich von mehr als 1.000 Quadratmetern stand zum Teil über einen Meter unter Wasser. 

Nach einer ersten Einschätzung seien die Schäden an Gebäudestruktur und Badewassertechnik so umfangreich, dass eine Wiederinbetriebnahme vor Ende der Sommersaison nicht möglich sei, hieß es. Viele Anlagen müssten gereinigt, getrocknet und größtenteils repariert oder komplett ersetzt werden; einzelne Ersatzteile seien spezieller Anfertigung. 

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Ein konkreter Wiedereröffnungstermin kann derzeit nicht genannt werden, wie die Kommune weiter mitteilte. Geöffnet bleibe die barrierefrei zugängliche Außengastronomie mit den Sportanlagen und den anliegenden Grünflächen.

Bad mit Kultstatus

Das Bad genießt bei seinen Stammbesuchern einen gewissen Kultstatus. Es war in der Vergangenheit längere Zeit geschlossen und wurde nach Abschluss der Sanierungsarbeiten im Sommer 2020 wieder eröffnet. Von manchen Stuttgartern wird es «Neuner» genannt, weil es einst vom königlichen Hofgärtner Friedrich Neuner gegründet wurde.

Stuttgart besitzt das größte Vorkommen an Mineralwasser in Deutschland. In Europa liegt die Landeshauptstadt auf Platz zwei, direkt nach Budapest. Entsprechend traditionsreich ist die Badekultur. In Stuttgart gibt es gleich mehrere Mineralbäder. Rund 44 Millionen Liter Mineralwasser sprudeln täglich aus den Stuttgarter Quellen - ein Teil davon fließt in die drei städtischen Thermen: Leuze, Solebad Cannstatt und das Mineralbad Berg.

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