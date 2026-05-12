Wasserrohrbruch legt Mineralbad Berg in Stuttgart lahm

Stuttgart (dpa/lsw) - Das beliebte Mineralbad Berg in Stuttgart bleibt infolge eines Wasserrohrbruchs bis auf weiteres geschlossen. Dies teilte die Kommune mit. An einer Hauptversorgungsleitung vor dem Bad sei in der Nacht auf Dienstag ein Schaden aufgetreten. Dadurch sei Wasser über das Foyer in den Technik-Keller des Gebäudes eingedrungen und habe diesen komplett unter Wasser gesetzt. Auf Anweisung der Feuerwehr erfolgte die Schließung. Wie lange sie andauert, war zunächst unklar. Über die Höhe des Schadens konnte die Kommune vorerst noch keine Angaben machen.

Bad mit Kultstatus

Das Bad genießt bei seinen Stammbesuchern einen gewissen Kultstatus. Es war in der Vergangenheit längere Zeit geschlossen und wurde nach Abschluss der Sanierungsarbeiten im Sommer 2020 wieder eröffnet. Von manchen Stuttgartern wird es «Neuner» genannt, weil es einst vom königlichen Hofgärtner Friedrich Neuner gegründet wurde.

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