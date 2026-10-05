Stuttgarter Nationalspieler Nartey erneut angeschlagen
Nikolas Nartey verpasst Dänemarks Sieg in Wales - und womöglich auch die kommende Liga-Partie in Paderborn? Der VfB-Profi ist aktuell nicht fit.
Stuttgart (dpa/lsw) - Mittelfeld-Allrounder Nikolas Nartey vom VfB Stuttgart hat erneut mit muskulären Problemen zu kämpfen. Der 26-Jährige sei deshalb vorzeitig von der dänischen Fußball-Nationalmannschaft zurückgekehrt, teilten die Schwaben mit. Beim 1:0-Auswärtssieg der Dänen im Nations-League-Spiel gegen Wales am Sonntagabend stand Nartey nicht mehr im Kader.
Ob Nartey für die kommende Bundesliga-Partie des VfB am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim SC Paderborn fit ist, muss sich noch zeigen. Der Stuttgarter wurde in den vergangenen Jahren immer wieder von gesundheitlichen Problemen zurückgeworfen. Auch in dieser Saison kam er für den VfB wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel erst zu zwei Kurzeinsätzen.