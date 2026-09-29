VfB-Profi Nartey in Dänemarks Kader berufen
Nikolas Nartey vom VfB Stuttgart könnte sein zweites Länderspiel für Dänemark absolvieren. Er wird für die kommenden Nations-League-Spiele gegen Portugal und Wales nachnominiert.
Stuttgart (dpa/lsw) - Der dänische Mittelfeldspieler Nikolas Nartey vom VfB Stuttgart kann nach seinem Debüt im März auf weitere Länderspieleinsätze für sein Heimatland hoffen. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, hat der dänische Nationaltrainer Brian Riemer den 26-Jährigen für die kommenden beiden Nations-League-Spiele nachnominiert.
Der Europameister von 1992 empfängt an diesem Donnerstag in Kopenhagen Portugal, am Sonntag treten die Nordeuropäer in Wales (beide 20.45 Uhr) an. Nach einem 2:3 in Norwegen und einem 2:0-Heimerfolg gegen Wales steht Dänemark in der Gruppe vier der Liga A mit drei Punkten auf dem dritten Tabellenplatz. Nartey bestritt sein erstes Länderspiel Ende März in der WM-Qualifikation gegen Nordmazedonien (4:0).