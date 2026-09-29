Nations League

VfB-Profi Nartey in Dänemarks Kader berufen

Nikolas Nartey vom VfB Stuttgart könnte sein zweites Länderspiel für Dänemark absolvieren. Er wird für die kommenden Nations-League-Spiele gegen Portugal und Wales nachnominiert.

Wird VfB-Profi Nikolas Nartey sein zweites Länderspiel für Dänemark bestreiten? (Archivbild) Foto: Harry Langer/dpa
Wird VfB-Profi Nikolas Nartey sein zweites Länderspiel für Dänemark bestreiten? (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Der dänische Mittelfeldspieler Nikolas Nartey vom VfB Stuttgart kann nach seinem Debüt im März auf weitere Länderspieleinsätze für sein Heimatland hoffen. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, hat der dänische Nationaltrainer Brian Riemer den 26-Jährigen für die kommenden beiden Nations-League-Spiele nachnominiert. 

Der Europameister von 1992 empfängt an diesem Donnerstag in Kopenhagen Portugal, am Sonntag treten die Nordeuropäer in Wales (beide 20.45 Uhr) an. Nach einem 2:3 in Norwegen und einem 2:0-Heimerfolg gegen Wales steht Dänemark in der Gruppe vier der Liga A mit drei Punkten auf dem dritten Tabellenplatz. Nartey bestritt sein erstes Länderspiel Ende März in der WM-Qualifikation gegen Nordmazedonien (4:0).

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