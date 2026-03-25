Handball-Bundesliga

Stuttgarts Italiener Mengon fällt mit Kreuzbandriss aus

Beim TVB war Marco Mengon im Februar stark gestartet. Nun muss der Rückraumspieler zwangsläufig lange pausieren.

Der Italiener Marco Mengon vom TVB Stuttgart fällt mit Kreuzbandriss aus. (Archivbild). Foto: Soeren Stache/dpa
Der Italiener Marco Mengon vom TVB Stuttgart fällt mit Kreuzbandriss aus. (Archivbild).

Stuttgart (dpa/lsw) - Schwerer Rückschlag für den Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart. Der linke Rückraumspieler Marco Mengon hat sich einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen. Diese Diagnose ergaben Untersuchungen der medizinischen Abteilung des TVB, nachdem sich der Italiener nach der Länderspielpause im Training verletzt hat.

Mengon wechselte Anfang Februar zum TVB Stuttgart und gab sein Pflichtspieldebüt beim Auswärtsspiel gegen die Füchse Berlin. Der Italiener erzielte in seinen ersten fünf Spielen für die Stuttgarter insgesamt 17 Tore und war auch am Erfolg gegen den THW Kiel maßgeblich beteiligt. «Nach seinem Wechsel hat er uns mit starken Leistungen sofort weitergeholfen, entscheidend zu unseren Punktgewinnen beigetragen und sich darüber hinaus auch menschlich hervorragend in die Mannschaft integriert. Umso schwerer wiegt dieser Rückschlag», sagte TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt.

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