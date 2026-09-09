Vermisstenfall

Suchaktion nach 19-Jährigem mit Down-Syndrom in Fulda

Ein möglicherweise orientierungsloser 19-Jähriger wird in Fulda vermisst. An der Suchaktion beteiligen sich zahlreiche Polizisten. Auch Suchhunde kommen zum Einsatz.

Der 19-Jährige wurde nach Polizeiangaben zuletzt in der Innenstadt von Fulda gesehen. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Der 19-Jährige wurde nach Polizeiangaben zuletzt in der Innenstadt von Fulda gesehen. (Symbolbild)

Fulda (dpa/lhe) - Polizei und Rettungskräfte suchen in Fulda nach einem seit dem Vormittag vermissten 19-Jährigen mit Down-Syndrom. Der Heranwachsende sei aus einer Einrichtung verschwunden und derzeit möglicherweise orientierungslos, teilte die Polizei am Abend mit. Die Suche nach ihm laufe «mit starken Polizeikräften» sowie Suchhunden, sagte ein Sprecher. Auch das Deutsche Rote Kreuz beteilige sich mit Motorrädern und einem Quad an der Suche. 

Zuletzt sei der 19-Jährige im Stadtgebiet gesehen worden. Mittlerweile seien auch erste Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, wonach er möglicherweise im öffentlichen Nahverkehr gesichtet wurde. Bislang habe man ihn aber nicht finden können. Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt die Polizeistation Fulda entgegen.

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