Suchaktion nach 19-Jährigem mit Down-Syndrom in Fulda

Fulda (dpa/lhe) - Polizei und Rettungskräfte suchen in Fulda nach einem seit dem Vormittag vermissten 19-Jährigen mit Down-Syndrom. Der Heranwachsende sei aus einer Einrichtung verschwunden und derzeit möglicherweise orientierungslos, teilte die Polizei am Abend mit. Die Suche nach ihm laufe «mit starken Polizeikräften» sowie Suchhunden, sagte ein Sprecher. Auch das Deutsche Rote Kreuz beteilige sich mit Motorrädern und einem Quad an der Suche.