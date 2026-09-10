Vermisstenfall

Suche nach 19-Jährigem mit Down-Syndrom ausgeweitet

Der möglicherweise orientierungslose 19-Jährige verschwand aus einer Einrichtung in Fulda. Die Polizei sucht nun auch im Rhein-Main-Gebiet und bittet weiter um Hinweise zum Aufenthaltsort.

Die Polizei hat die Suche nach dem 19-Jährigen ausgeweitet. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei hat die Suche nach dem 19-Jährigen ausgeweitet. (Symbolbild)

Fulda (dpa/lhe) - Polizei und Rettungskräfte suchen weiterhin nach einem seit Mittwochvormittag vermissten 19-Jährigen mit Down-Syndrom aus Fulda. «Der Suchradius wurde ausgeweitet und es sind weitere Polizeipräsidien involviert», sagte ein Pressesprecher der Polizei am Morgen. 

Der junge Mann war nach Angaben der Ermittler aus einer Einrichtung verschwunden und ist derzeit möglicherweise orientierungslos. Er habe auch Beziehungen ins Rhein-Main-Gebiet, erklärte der Sprecher. Daher sei der Suchradius vergrößert worden.

Die Suche nach dem 19-Jährigen läuft demnach weiter mit vielen Polizeikräften sowie Suchhunden. Auch das Deutsche Rote Kreuz beteiligt sich den Angaben zufolge mit Motorrädern und einem Quad an der Suche. Es habe einige Hinweise aus der Bevölkerung gegeben, sagte der Polizeisprecher. Bislang habe man den Vermissten aber nicht gefunden. Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt die Polizeistation Fulda entgegen.

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