Seit sechs Jahren verschwunden

Suche nach Scarlett: Polizei prüft gefundenen Reißverschluss

Vor sechs Jahren verschwand die damals 26-jährige Scarlett Salice. Am Wochenende schlugen Suchhunde an einem Felsen im Wehratal an. Nun überprüft die Polizei einen gefundenen Reißverschluss.

Vor dem Supermarkt in Todtmoos, wo Scarlett zum letzten Mal gesehen wurde, hängt ein Suchplakat. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Vor dem Supermarkt in Todtmoos, wo Scarlett zum letzten Mal gesehen wurde, hängt ein Suchplakat.

Todtmoos/Bad Lippspringe (dpa/lsw) - Sechs Jahre nach dem Verschwinden der damals 26 Jahre alten Scarlett Salice im Südschwarzwald untersucht die Polizei einen gefundenen Reißverschluss. «Unsere Kriminaltechnik ist aktuell dabei, zu überprüfen, ob der Reißverschluss Teil des Rucksacks von Scarlett sein könnte», sagte ein Polizeisprecher der «Badischen Zeitung». Mitglieder der Facebook-Gruppe «Bitte findet Scarlett» beschafften sich dem Zeitungsbericht zufolge über das Internet einen roten und noch original verpackten Rucksack, der dem der Vermissten entspricht - und übergaben ihn ebenfalls der Polizei. 

Sollte der gefundene Reißverschluss zum Rucksack von Scarlett Salice passen, will die Polizei nach eigenen Angaben die Suche nach der jungen Frau aus Ostwestfalen wieder aufnehmen. Helfer der Organisation «Finderwille» hatten den Reißverschluss im vergangenen Monat unterhalb des Parkplatzes Schluchtensteig entdeckt, wie der Vereinsgründer Rüdiger Orth der Deutschen Presse-Agentur zuvor sagte. Die Polizei war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. 

Vater sucht seine Tochter seit sechs Jahren

Am 10. September 2020 war Scarlett Salice das letzte Mal nachweislich gesehen worden, auf den Überwachungsaufnahmen eines Supermarkts in Todtmoos (Landkreis Waldshut). Seitdem fehlt von der jungen Frau aus dem ostwestfälischen Bad Lippspringe jede Spur.

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Ihr Vater Ralf Salice sucht immer noch nach seiner Tochter. Am Wochenende schlugen Suchhunde bei einer seit längerem geplanten Suchaktion im Bereich des Wildensteinfelsens mehrfach an, wie Orth sagte. Nach seinen Angaben reagierten die Suchhunde auf beiden Zugangswegen zu dem Felsen im Wehratal - jeweils vor und hinter dem Felsen. Nicht ausgeschlossen sei daher, dass Scarlett damals abstürzte.

Die junge Frau ist wie vom Erdboden verschluckt, seit sie damals zur letzten Etappe ihrer Wanderung im Südschwarzwald aufbrach. Verzweifelte Suchen blieben erfolglos, auch ein Aufruf bei «Aktenzeichen XY... ungelöst» brachte keine heiße Spur.

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