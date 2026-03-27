SV Wehen holt FC Bayern zum Festspiel
Das DFB-Pokalspiel zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und dem FC Bayern war ein Krimi. Jetzt kommt der Starclub zurück zum Drittligisten.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Der SV Wehen Wiesbaden hat sich zu seinem 100-jährigen Vereinsjubiläum den FC Bayern München für ein Festspiel geangelt. Der deutsche Rekordmeister tritt am 25. Juli (15.30 Uhr) beim Fußball-Drittligisten in der Brita Arena in Wiesbaden an, wie beide Clubs mitteilten.
«Etwas ganz Besonderes»
«Seit unserem Pokalspiel standen wir in engem und sehr vertrauensvollem Austausch. Umso mehr freut es uns, dass wir dieses Spiel gemeinsam realisieren konnten», sagte Tobias Keller, Sprecher der Geschäftsführung beim SVWW. Im vergangenen August hatte der Außenseiter die Erstrunden-Patrie gegen die Bayern mit 2:3 verloren. Harry Kane hatte erst in der Nachspielzeit den Sieg der Münchner perfekt gemacht.
«Eine Saisoneröffnung gegen eine der besten Mannschaften der Welt zu bestreiten ist etwas ganz Besonderes», sagte Wiesbadens Geschäftsführer Sport Uwe Stöver.