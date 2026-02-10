Kultserie wird zum Spiel

SWR will Fans in Babylon-Berlin-Game eintauchen lassen

Babylon Berlin wird spielbar: Im neuen SWR-Game soll das Moka Efti erkundet werden können, man soll Entscheidungen treffen und in neue Geschichten der Goldenen Zwanziger eintauchen. Was geplant ist.

Games sind für den SWR längst mehr als ein Experiment: Erfahrungen hat der Sender zuletzt mit der «Tatort»-Serie und interaktiven Angeboten zur TV-Krimi-Reihe gesammelt.(Symboldbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Stuttgart (dpa/lsw) - Der SWR setzt weiter auf Games als Begleitung erfolgreicher TV-Formate – und erweitert sein Portfolio jetzt um ein Spiel zur Kultserie «Babylon Berlin», einer der populärsten deutschen TV-Serien aller Zeiten. Pünktlich zum Start der fünften und finalen Staffel im Sommer soll ein interaktives, narratives Rollenspiel erscheinen, das Fans tiefer in die schillernde Welt der späten 1920er-Jahre eintauchen lässt, kündigt der SWR an.

Entwickelt wird das Spiel für Windows und MacOS gemeinsam mit dem Berliner Studio Paintbucket Games, das für preisgekrönte Titel wie «Through the Darkest of Times» bekannt ist. Das Ziel: Spielerinnen und Spieler sollen neue Geschichten erleben können, sie treffen eigene Entscheidungen und bewegen sich durch bekannte Schauplätze wie das legendäre Tanzhaus Moka Efti.

Mehr als ein Experiment

Games sind für den SWR längst mehr als ein Experiment: Erfahrungen hat der Sender zuletzt mit interaktiven Angeboten zur TV-Krimi-Reihe «Tatort» gesammelt. «Auch bei den beiden jüngsten "Tatort"-Games war es so, dass das Spiel jederzeit gespielt werden kann, also nicht nur während des Tatorts, sondern auch danach», erläutert Thomas Dauser, der Leiter Bereich Innovationsmanagement und Digitale Transformation im SWR. «In der Tat spielen es die meisten Nutzenden auch danach.»

Neben dem «Tatort» und «Babylon Berlin» gehört auch das «Almania»-Game zur wachsenden Spiele-Welt des Senders. Für das laufende Jahr ist auch ein drittes «Tatort»-Game angekündigt.

