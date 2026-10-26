Täglich eine halbe Million Fahrgäste nutzen S-Bahn

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Jeden Tag fahren rund eine halbe Million Fahrgäste mit der S-Bahn Rhein-Main. Rund 1.000 Fahrten absolvieren die Bahnen nach Angaben der Deutschen Bahn täglich auf neun Linien, an denen 112 Stationen liegen.

Die Deutsche Bahn betreibt die Linien im Auftrag des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV). Rund 600 Triebfahrzeugführer und -führerinnen fahren die 212 Bahnen. Bis zu 80 Zugfahrten finden gleichzeitig statt. Überwacht und koordiniert wird der Verkehr aus der Leitstelle der S-Bahn Rhein-Main.

Derzeit wird rund die Hälfte der Bahnen neu gestaltet. Die ersten sollen schon bald auf den Linien S1, S4, S8 und S9 unterwegs sein. Außen sind die Züge nicht mehr rot, sondern weiß mit blauem Streifen und grüner Front. Innen dominieren die Farben Weiß und Grau mit Elementen in Holzoptik. Auch die Raumaufteilung wurde verändert.