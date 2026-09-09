Hochwertige Beute

Täter-Duo bricht mit Gullydeckel bei Juwelier ein

Nachts dringen zwei unbekannte Männer in ein Juweliergeschäft ein - und gehen besonders brachial vor. Noch sind die beiden auf der Flucht.

Die Polizei leitete nach eigenen Angaben eine Großfahndung mit zahlreichen Streifen ein. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Die Polizei leitete nach eigenen Angaben eine Großfahndung mit zahlreichen Streifen ein. (Symbolbild)

Bad Karlshafen (dpa/lhe) - Mit roher Gewalt sind zwei Männer in der Nacht in ein Juweliergeschäft im nordhessischen Bad Karlshafen eingebrochen. Die beiden Unbekannten brachen am Ladeneingang zuerst einen Gitterrollladen aus der Verankerung, bevor sie laut Polizei die dahinterliegende Glastür mit einem Gullydeckel einwarfen. So gelangten sie demnach in den Verkaufsraum, wo sie mehrere Schmuckstücke sowie ein Bild einsteckten. Kurz darauf flüchteten sie zu Fuß vom Tatort.

Noch seien die beiden Einbrecher nicht gefasst worden. Ein Anwohner hatte der Polizei zufolge den Notruf gewählt, als er beobachtete, wie sich die Männer am Eingang des Geschäfts zu schaffen machten. Außerdem lösten die Täter demnach beim Einbruch die Alarmanlage aus. Die Polizei startete eine Großfahndung, die aber erfolglos blieb. Jetzt suchen die Ermittler nach weiteren Zeugen.

Wie viel Beute das Duo genau machte, gaben die Beamten nicht bekannt. Sie sei aber hochwertig. Zudem richteten sie laut der Mitteilung mit ihrem Vorgehen einen Sachschaden von rund 8.000 Euro an.

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